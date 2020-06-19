روسيا ترفع الحظر المفروض على تطبيق Telegram





اعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" عن رفع الحظر المفروض على تطبيق الرسائل المشفرة الشهير تليجرام - Telegram، بعد عامين من صدور قرار الحظر.





وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" في بيان رسمي: "تم الاتفاق مع مكتب المدعي العام، بسحب روسكومنادزور مطلب تقييد الوصول إلى مراسلة Telegram".





يذكر أنه تم حظر تليجرام - Telegram من قبل الحكومة الروسية في 2018 بعد صدور أمر من المحكمة بزعم عدم الامتثال لمطالب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). في قلب النزاع كان التشفير التام من Telegram الذي منع وكالات الاستخبارات الروسية من التطفل على المستخدمين الخاصين.





وزعمت الحكومة رسمياً أن الحظر كان ضرورياً لأن الإرهابيين كانوا يستخدمون التطبيق. على ما يبدو ، كانت ISI والجماعات المتطرفة الأخرى تستغل إخفاء الهوية التي تقدمها تكنولوجيا E2EE. وقضت المحكمة لصالح الحكومة ، مؤكدة أنه سيتم حظر Telegram في روسيا حتى تكون الشركة جاهزة لمشاركة مفاتيح التشفير مع الحكومة.



