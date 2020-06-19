محافظة بورسعيد تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنهاء استعدادات استقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجنة البالغ عددها ١٧ لجنة بالإضافة إلى ٤ لجان ثانوية ازهرية مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.





وأضاف أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيا.





وشدد المحافظ، على رؤساء الاحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا باول مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي معوقات وسرعه حلها، مشيرا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة سوف تكون من خلال غرفة عمليات المجافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية بحضور اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي وجمعية مشكاة نور.



