محافظة بورسعيد تنهي استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة
الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:29 م
محمد عزام
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنهاء استعدادات استقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجنة البالغ عددها ١٧ لجنة بالإضافة إلى ٤ لجان ثانوية ازهرية مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.
وأضاف أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيا.
وشدد المحافظ، على رؤساء الاحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا باول مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي معوقات وسرعه حلها، مشيرا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة سوف تكون من خلال غرفة عمليات المجافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية بحضور اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي وجمعية مشكاة نور.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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