تحديد أعداد الزيارة والرحلات بإخطار مسبق.. شروط زيارة المتاحف الأثرية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:24 م
الوزير
الوزير
حسام زيدان
أصدرت وزارة السياحة والآثار دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل الاسترشادي ضوابط زيارة المواقع والمتاحف الأثرية كالتالي: 

• تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

• قياس درجة حرارة العاملين يوميًا، والزائرين قبل الزيارة. 

• وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وبخصوص الأفواج السياحية والرحلات وضعت الوزارة عدة اشتراطات وهي:
 
1. عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام. 

2. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

3. مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي: 

• 200 زائر في الساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر الساعة في المتاحف الأخرى.

• من 10  إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل وذلك حسب مساحة الأثر.

التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد. 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت في وقت سابق، فتح المجال أمام السياحة الداخلية والخارجية بشكل جزئي ابتداءً من أول يوليو القادم، وذلك بفتح عدد من المدن الساحلية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والغردقة، وكذلك فتح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة والقلعة والكرنك وفيلة وأبو سمبل، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات الوقائية المعلن عنها.

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