"أوقاف الإسكندرية": تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المساجد

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قام قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم الجمعة، بالمرور الموسع والمكثف على أوضاع المساجد بمختلقة أنحاء المحافظة.



وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم تشكيل لجان من قبل غرفة عمليات المديرية للمرور الميدانى على بعض الإدارات الفرعية، وكان على رأس هذه الحملة المرورية لجنة بقيادة الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، وتوجهت إلى إدارة العجمى والدخيلة ولجنة بقيادة الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة توجهت لإدارة شرق.



وأشارالبيان، إلى أنه قامت اللجان التابعة للادارات الفرعية المكونة من مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة بتكثيف المرور كلٌ فى منطقته للتأكد من استقرار الحال وهدوء الأوضاع.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم بعد خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع



وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.