صبا مبارك لمتابعيها: "كل هذا سيمر صح؟"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة صبا مبارك، عن استيائها الشديد من الوضع الحالي الذي يمر به العالم، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا، على مقطع الفيديو قائله: "كل هذا سيمر.. صح؟".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صح ولو مش صح هنخليه صح عشانك ياصبا قلبي" وأضافت الفنانة هدى المفتي"أكيد"، وفي السياق ذاته تابع آخر ممازحًا قائلًا: "مكانش سيمر ف الاول بس كده اعتقد سيمر عادي خالص".


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