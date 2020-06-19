نسرين طافش تخطف قلوب محبيها عبر "انستجرام"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومحبيها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت نسرين بإطلالة جذابة وسط الأشجار مرتدية تيشرت أبيض وهوت شورت باللون الكافيه وعلقت قائله: "يوم الشاطئ".

وتفاعل معها الكثير من محبيها وتابينت التعليقات منها "قمرة، ملكة، منورة، يسعد صباحك".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل. الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.

أخبار تهمك

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 3 ساعات

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ ثلث ساعة

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 9 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟