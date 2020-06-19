نسرين طافش تخطف قلوب محبيها عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومحبيها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت نسرين بإطلالة جذابة وسط الأشجار مرتدية تيشرت أبيض وهوت شورت باللون الكافيه وعلقت قائله: "يوم الشاطئ".



وتفاعل معها الكثير من محبيها وتابينت التعليقات منها "قمرة، ملكة، منورة، يسعد صباحك".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل. الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.