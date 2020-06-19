تعرف على كيفية التعامل مع حالة اشتباه كورونا في الفنادق السياحية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:13 م
الوزير
الوزير
حسام زيدان
أصدرت وزارة السياحة والآثار دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل عدد من الاشتراطات الخاصة بالفندق والتي تضمنت كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو إصابة السائح بفيروس كورونا المستجد في المنشآت الفندقية حيث اشترط الدليل، توفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان، ووجود مستشفيات (حكومية وخاصة) مجهزة بالمحافظات السياحية.

وعن كيفية التعامل مع الحالة وضع الدليل عدة خطوات وهي: 

• التزام السائح بإخطار إدارة الفندق وطبيب الفندق فور ظهور أية من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليه.

• قيام مدير المنشأة بإبلاغ وزارة الصحة والسكان عن أي حالة مشتبه فيها.

• تخصيص طابق أو منطقة محددة بكل فندق للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد وحالات الاشتباه، مع تحمل الفندق تكلفة الإقامة والإعاشة للسائح المصاب بالفندق.

• نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى.

• تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الأدوية والعلاج للمصاب بالفندق والمستشفى حتى يتماثل للشفاء. 

• يقوم الفندق بتطهير الغرفة التي أقام بها السائح المصاب بعد نقله إلى منطقة الحجر الصحي أو المستشفى، على حسب الحالة، علما بأنه لن يتم غلق الفندق الذي تظهر فيه حالة إصابة.

• يتم السماح لمرافقي السائح المصاب بنفس الغرفة، باستكمال إقامتهم في الفندق حتى شفائه دون أي تكلفة إضافية، كما يتم الكشف عليهم مجانًا بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

• في حال رغبة السائح المصاب العودة إلى بلده، لإتمام علاجه هناك، يتم ذلك على مسئوليته الشخصية مع قيامه بالتنسيق مع منظم الرحلات المتعاقد معه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عند مغادرته مصر، وذلك بمعرفة وزارة الصحة والسكان.

• يمكن للسائح السفر على رحلة أخرى (حال عدم تمكنه من السفر على رحلته) بالتنسيق مع منظم الرحلات في حالة الطيران العارض، وفي حالة قدومه إلى مصر على رحلة تابعة لشركات الطيران المصرية، يتم توفير حجز بديل له للعودة على نفس الشركة مع عدم فرض أية غرامات عليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر الغردقة مصر عوده السياحه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ ساعتين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"السياحة": جاهزون لتشغيل كافة الفنادق بعد تعقيمها (فيديو)

السياحة تكشف عن إجراءاتها مع الفنادق المتعسفة مع عمالهم (فيديو)

حوار| وزير الآثار يحسم الجدل بشأن عودة السياحة الخارجية ويوضح دور الحكومة في دعم العاملين بالقطاع

الإذاعة الفرنسية تستضيف وزير السياحة وتعلق: "مصر الأفضل والمؤهلة للعودة"

بدء تشغيل السياحة الداخلية وسط إجراءات مشددة (اعرف التفاصيل)

السياحة والآثار: مرور على الفنادق السياحية للتأكد التزامها بالضوابط الصحية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟