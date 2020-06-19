فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، عن رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عودة نجمين من النجوم المعارين، خلال الموسم المقبل.





ويمتلك الأهلي ما يفوق 13 لاعباً معاراً للعديد من الأندية الخارجية والداخلية، ينتظر معظمهم تحديد المصير خلال الموسم المقبل.





ومن بين هؤلاء، نجمي المنتخب الأوليمبي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، والمعارين لناديي سموحة والجونة على التوالي.





وأكدت المصادر، أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفض عودة الثنائي خلال الموسم المقبل.





وأوضحت المصادر، أن فايلر يريد استمرار إعارة النجمين خلال الموسم القادم، من أجل إكسابهم المزيد من الخبرة والثقة، لا سيما وأن سنهما مازالت صغيرة.





ويرتبط الأهلي بصفقة أجنبية في مركز قلب الهجوم، وفي ظل وجود كلاً من مروان محسن وأليو بادجي وجونيور أجايي، سيكون من الصعب حصولهما على فرص للمشاركة.





وفي نفس السياق، استقر فايلر على عودة الثنائي، أكرم توفيق لاعب خط الوسط المعار لنادي الجونة، ومحمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبي، وذلك لحاجة الفريق لجهودهما خلال الموسم المقبل.