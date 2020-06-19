فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:16 م
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، عن رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عودة نجمين من النجوم المعارين، خلال الموسم المقبل.


ويمتلك الأهلي ما يفوق 13 لاعباً معاراً للعديد من الأندية الخارجية والداخلية، ينتظر معظمهم تحديد المصير خلال الموسم المقبل.


ومن بين هؤلاء، نجمي المنتخب الأوليمبي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، والمعارين لناديي سموحة والجونة على التوالي.


وأكدت المصادر، أن فايلر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفض عودة الثنائي خلال الموسم المقبل.


وأوضحت المصادر، أن فايلر يريد استمرار إعارة النجمين خلال الموسم القادم، من أجل إكسابهم المزيد من الخبرة والثقة، لا سيما وأن سنهما مازالت صغيرة.


ويرتبط الأهلي بصفقة أجنبية في مركز قلب الهجوم، وفي ظل وجود كلاً من مروان محسن وأليو بادجي وجونيور أجايي، سيكون من الصعب حصولهما على فرص للمشاركة.


وفي نفس السياق، استقر فايلر على عودة الثنائي، أكرم توفيق لاعب خط الوسط المعار لنادي الجونة، ومحمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبي، وذلك لحاجة الفريق لجهودهما خلال الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر رينية فايلر الفجر الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

مفاجأة الأهلي يستقر على عودة 4 معارين في الصيف

فايلر يتخذ قراره بشأن نجمي الأهلي المعارين

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

مفاجأة.. فايلر يستقر على المعارين العائدين للأهلي

الأهلي يحسم مصير الثنائي المعار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟