طارق الإبياري يوجه هذه النصيحة لمتابعيه

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شارك الفنان طارق الإبياري، جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





وظهر بالصورة مرتديا بدلة باللون الرصاصي ووجه نصيحه لمتابعيه وعلق قائلا: "لا تجعل هما واحدا ينسيك ألفا من النعم".





يذحر أن أخر أعمال طارق مسرحية "الزهر لما يلعب"، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الابياري والذي يخوض أولي تجاربه الإخراجية، أغاني إسلام عفيفي،





ومن بطوله الفنان سمير غانم والفنانة شيرين الذي يلتقي بها من جديد من بعد مسرحية "المتزوجون"، ويشاركهم إيمي طلعت زكريا، إيمان السيد، رضا حامد.





على سياق أخر شارك الفنان طارق الابياري في مسلسل "فلانتينو" ، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام،داليا البحيري،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،رانيا محمود ياسين،إلهام عبد البديع،وفاء صادق، هدى المفتي، بدرية طلبة،،سليمان عيد، محمد الكيلاني،وتم عرضه في رمضان الماضي .