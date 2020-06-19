سهير توبخ ابنتها.. مسلسل ليه لأ الحلقة 8 ومواعيد العرض

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:32 م
مسلسل ليه لأ الحلقة 8
مسلسل ليه لأ الحلقة 8
مسلسل ليه لأ الحلقة 8 ، تناقش العديد من الأعمال الدرامية جوانب اجتماعية عدة، يتعلق بعضها بحياة الصعيد ومشاكل الثأر وتناقش أخرى العادات والتقاليد والظروف السيئة التي يمر بها الغالبية، ومنها ما يناقش قضايا حيوية تتعلق بالحياة الأسرية ومشاكل الأزواج وأسباب ارتفاع نسب الطلاق.

مسلسل ليه لأ الحلقة 8 مطلوبة

وعرض مسلسل ليه لأ الحلقة 8 يوم أمس الخميس الموافق الـ18 من يونيو 2020، على منصة "شاهد" وفور الانتهاء من عرضها زاد بحث المتابعين عنها، ليتعرفوا إلى ما وصلت إليه التفاصيل والأحداث خلال هذا العرض الجديد.

تصدر مسلسل ليه لأ الحلقة 8

وتصدر مسلسل ليه لأ الحلقة 8 "تريند" محرك البحث جوجل، عقب عرضها حيث شهدت تطورات اجتماعية كبيرة خلال هذا العمل الذي يعرض عبر منصة "شاهد" على الإنترنت والتي حققت مشاهدات كبيرة.

أحداث مسلسل ليه لأ الحلقة 8

وشهدت أحداث مسلسل ليه لأ الحلقة 8 علم سهير بعمل ابنتها "عاليا" في مطعم، لتقوم بتعنيفها وتوبيخها، في حين ذهب إليها رضوى لتقوم بالتخفيف عليها ومحاولة مصالحتها لما بدر من مشاكل وخلافات مع والدتها.

عليا وحسين في مسلسل ليه لأ الحلقة 8

وجلست "عليا" خلال مسلسل ليه لأ الحلقة 8 مع حسين وتحدث عما يضايقها من والدتها التي عنفتها بعد علمها أنها تعمل بأحد المطاعم، وهدأها بالغناء سويًا ممهدين إلى الحب الذي سيقع بينهما ويشب بينهما.

أحداث وموضوع مسلسل ليه لا

تؤدي النجمة أمينة خليل دور البطولة في مسلسل ليه لأ الذي عرضت حلقته 8 يوم أمس الخميس، وتجسد شخصية "عليا"، شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أفراد أسرتها.

المشاركون في مسلسل ليه لا

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويعرض عبر منصة "شاهد" الخميس من كل أسبوع.

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