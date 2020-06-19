الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:29 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
احمد السيد
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، للإنضمام إلى الفريق الأبيض إعتبارا من بداية الموسم المقبل دون الإفصاح عن هويتهم.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ"الفجر الرياضي" بأن الصفقتين الذي أعلن عنهم رئيس النادي هما الانجولي أري بابل مهاجم أول اغسطس والتونسي حمزة  المثلوثي ظهير فريق الصفاقسي.

واضاف المصدر ذاته بأن اللاعبان قاما بالتوقيع على رغبة للانتقال إلى صفوف الزمالك وبعد العقود المبدئية، نظرا لتوقف الطيران الخارجي في أغلب بلدان العالم .

ويلعب المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، حيث يقدم اداء أكثر من رائع خلال المواسم الأخيرة مع نادي الصفاقسي بالدوري التونسي، بينما يلعب بابل في عدة مراكز بالخط الأمامي لفريق أول أغسطس الانجولي.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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