عُمان: تسجيل 852 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

كشفت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أن الإصابات توزعت منها 368 لعُمانيين، و484 لغير عُمانيين.

وأضافت الوزارة، أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 27670، سجل من بينها 125 وفاة وتماثل 13974 للشفاء.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3317 فحصاً إدخل على إثرها 55 حالة للمستشفيات اليوم الجمعة ليبلغ عدد من دخلوا المستشفيات 389 حالة بالإضافة إلى 102 حالة في العناية المركزة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب أرسنال يكشف شرطه لعودة أوزيل للمشاركة أساسياً

منذ أقل من ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

12:38 م

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟