نور اللبنانية تطل علي متابعيها بصورة من أمام البحر

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شاركت الفنانة نور اللبنانية، جمهورها بصورة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بالصورة بإطلالة صيفية من أمام البحر مرتدية مايوه أبيض وتركت شعرها منسدلا، وعلقت ريم، على الصورة قائله: "يمكنني البحر بوضوح الأن".





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

