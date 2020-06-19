لقاء الخميسي تهنئ نجلها بعيد ميلاده

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على تهنئة نجلها أدهم بعيد ميلاده، من خلال نشر مقطع فيديو مجمع لصور في مراحل عمره، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لقاء، على مقطع الفيديو قائله: "كل سنه وانت نور عيني.. كل سنه وانت بتحلم وبتنجح وسعيد ومحقق كل اللي نفسك فيه وفي حضني وقلبي كل سنة وانت حبيبي".


يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

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