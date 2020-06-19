أسعار العملات اليوم الجمعة 19-6-2020 مقابل الجنيه المصري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 19-6-2020، أمام الجنيه المصرى مع تعطل العمل بالبنوك، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنبه للبيع .

 
سعر الريال السعودى اليوم
 
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم
 
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

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