أحدهم بشأن الثانوية.. 3 مطالب لنقابة الأطباء آخر 24 ساعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:04 م
الأطباء
الأطباء
أحمد القاسم
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، علت أصوات الأطباء بعدة مطالب مختلفة الأمر الذي جعلها تريند على "جوجل"، وذلك على خلفية متابعتها لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، هذا الوباء الذي سيطر على العالم خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المطالب التي نادت بها نقاية الأطباء خلال الساعات الأخيرة:

- النقابة طالبت بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها 21 يونيو الجاري؛ خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب، معتبرة أن عقد امتحانات الثانوية العامة قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس في ظل التزايد المضطرد للأعداد، متابعة: "إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان".

- طالبت النقابة بتوخي الحذر في نشر أعداد مصابي وشهداء الأطباء بفيروس كورونا، مؤكدة أنه تكرر مؤخرًا نشر اخبار عن وفيات الأطباء فى بعض الصحف والبرامج دون التحقق من صحتها بل ونسبها إلى نقابة الأطباء، مطالبة بالرجوع إلى إعلام النقابة للتأكد من مثل تلك الأخبار.

- الطلب الثالث للنقابة كان من دفعة تكليف مارس 2020 الذين تقدموا بطلب رسمى للقاء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف وأبرزت النقابة العامة للأطباء ذلك المطلب في بياناتها الرسمية.


وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفي مصر، قامت وزارة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

كما أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، إن مناعة المصريين تساعد الأطباء في علاج مصابي كورونا، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج.

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