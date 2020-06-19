ريم البارودي تطل علي متابعيها بصورة من كواليس "شارع النهار"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها بصورة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة مرتدية زي فورمال چيبة مشجرة باللون الأبيض وشميز أبيض، تركت شعرها منسدلا، وعلقت ريم، على الصورة قائله: شارع النهار، ريم البارودي.

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، عادت من جديد لتقديم برنامجها "شارع النهار"، عبر شاشة النهار وذلك حصولها على ترخيص من نقابة الإعلاميين.

وبعدما أعلنت ريم البارودي، عنرد عودتها لتقديم برامج من جديد، كشفت عن اسمها الحقيقي دون قصد، حيث أنها اسمها هو "رهام مجدي مدحت البارودي"، وذلك بعدما نشرت تصريح النقابة بعودتها للظهور في تقديم برنامجها.

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