كارتيرون يُحذر الزمالك من التفكير في بيع محمود علاء

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:56 م
محمود علاء
محمود علاء
علي خلاف
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مصير محمود علاء مدافع الفريق خلال الموسم المقبل بعد وصول العديد من العروض الخليجية للنجم الدولي في الفترة الأخيرة.

باتريس كارتيرون يرفض رحيل محمود علاء بشكل نهائي
من جانبه أبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة الزمالك برفضه التام لفكرة رحيل المدافع الدولي محمود علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

ودخل محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك دائرة اهتمامات نادي الأهلي السعودي لضمه في الموسم المقبل بناء على رغبة الصربي فالدان ميلوفيتش المدير الفني للفريق السعودي الذي أوصى بالتعاقد معه.

وشدد مدرب الزمالك على إدارة الأبيض رفضه التام لرحيل محمود علاء حيث أوضح أن المدافع الهداف يعد ركيزة أساسية في خط الدفاع والتفريط فيه سيؤثر بشكل سلبي على القلعة البيضاء في الموسم الجديد، لاسيما أن الاعب بالإضافة إلى قدراته الفنية العالية فإنه يتمتع بروح قيادية عالية داخل أرضية المستطيل الأخضر ويساهم في رفع الروح المعنوية والنفسية لزملائه أثناء مباريات الفارس الأبيض.

ويتواجد في خط دفاع الزمالك بالوقت الحالي كل من محمود علاء والونش ومحمد عبدالغني إلى جانب محمد عبدالسلام، وشارك بشكل أساسي كل من محمود علاء ومحمود الونش قبل توقف بطولة الدوري.

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