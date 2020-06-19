الأرصاد تنشر بيانا عن طقس بداية الأسبوع

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، بيانا يرصد حالة الطقس يوم 20 يونيو، ولمدة 24 ساعة.





وأوضح البيان، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارا، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ووالسواحل السمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد ليلا.





وتشهد البلاد نشاطا للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.





وعن الوصف الفني لخرائط الطقس، أشار البيان، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية:





القاهرة: 34 22

الأسكندرية: 29 21

مطروح: 28 23

شرم الشيخ: 36 27

كاترين: 30 15

الأقصر: 37 28

مرسى علم: 34 27





‎وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة، موضحة أن البلاد شهدت اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل.





‎وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جنوب الصعيد يشهد طقس حار فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل الحرارة.





‎وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





‎وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





‎وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





‎وأشارت الهيئة، إلي تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



