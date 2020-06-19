هند صبري تستعيد ذكريات فيلم "الجزيرة"





استعادت الفنانة هند صبري، ذكريات فيلم "الجزيرة" من خلال نشر مجموعة صور من الجزئين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت هند، على الصور قائله: "اي جزء احببتم اكثر؟ فيلم الجزيرة الجزيرة١ الجزيرة2".وحظت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الجزء الثاني كان أدائج مبهر" وأضاف آخر"انتي كلك علي بعضك قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الجزء التاني خرافه".فيلم "الجزيرة" تدور أحداثة في إطار الإثارة والأكشن، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الوسط الفني منهم الفنان أحمد السقا، وحقق الجزئين نجاحًا كبيرًا.