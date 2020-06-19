أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-6-2020

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:43 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب 

تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب ليستقر سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة وعادت للتراجع في نهاية التعاملات بعد إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 777 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 18 سعر 666 جنيهًا .
سعر الذهب عيار 21 سعر 777 جنيهًا .
سعر الذهب عيار 24 سعر 888 جنيهًا .
الجنيه الذهب سعر 6216 جنيهًا .


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.10 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا ”يبدو أن أسعار الذهب في حالة من التوازن في الوقت الحالي. توازن بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف كوفيد-19 من جهة وآمال التعافي الاقتصادي وقوة الدولار من جهة أخرى“.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، من بينها 25 حالة في العاصمة بكين.

وتسببت زيادة حالات الإصابة الجديدة في عدة ولايات أمريكية وفرض قيود على السفر في بكين لوقف التفشي الجديد في تجدد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي مع إعادة فتح الدول للاقتصادات بعد إجراءات عزل عام لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأدى تصاعد التوتر الجيوسياسي بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وبين الهند والصين أيضا إلى تقديم بعض الدعم للذهب الذي عادة ما يُستخدم كاستثمار ملاذ آمن خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1905.22 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.39 دولار، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 809.22 دولار.

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