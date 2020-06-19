نقيب التمريض: ننتظر انضمام 2500 ممرض وممرضة للعمل

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن إجمالي عدد الممرضين المسجلين بالنقابة يبلغ 300 ألف ممرض وممرض، مشيدة بقرار تخصيص دور في المستشفيات لعزل الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.





وأشارت "كوثر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن التمريض هم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، فهم يواجهون عدو غير مرئي، ويؤدون عملهم بكامل طاقاتهم، منوهة بأن هناك 10 من أعضاء طاقم التمريض توفوا متأثرين بإصاباتهم بالفيروس.





وأضافت نقيب عام التمريض، أن هناك أكثر من 2500 ممرض وممرضة من المنقطعين عن العمل، ومن تقدموا باستقالتهم قدموا طلبا للعودة للعمل، وتم مخاطبة وزارة الصحة بهم، وفي انتظار الموافقة على عودتهم.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.



