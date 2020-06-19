مجلس أممي يثير ضغوطا على إيران بسبب المواقع النووية القديمة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة والذي يضم 35 دولة قرارًا، اليوم الجمعة، يدعو فيه إيران إلى التوقف عن منع الوكالة من الوصول إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهم والتعاون الكامل معها، حسبما كشف دبلوماسيين حضروا الاجتماع.

نص القرار المقدم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والذي حصلت عليه وكالة "رويترز" يقول، إن المجلس "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير، بما في ذلك من خلال توفير الوصول الفوري إلى المواقع التي تحددها وكالة."

ويثير القرار، الذي تم تبنيه في اقتراع تم التصويت عليه بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، ضغوطًا على إيران للسماح للمفتشين بالدخول إلى المواقع المذكورة في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهم ما زال بإمكانهم استضافة مواد أو آثار نووية غير معلنة.

وستحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، استراتيجياتها بشأن إيران للأشهر المقبلة وسط محادثات مضطربة في الأمم المتحدة وانتهاكات طهران المستمرة للاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزراء خارجية الدول الثلاث الذين يجتمعون في برلين سيناقشون أيضًا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مبعوثوهم طهران هذا الأسبوع إلى التعاون بشكل كامل وفوري مع مفتشي الأمم المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".



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