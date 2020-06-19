زيدان يشيد بقدرات كريم بنزيما

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:56 ص
زيدان وبنزيما
زيدان وبنزيما
أكد مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن مواطنه كريم بنزيما "أسكت المنتقدين"، بعد تسجيله ثنائية بينها هدف رائع ضد فالنسيا في ختام الجولة 29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وروض بنزيما الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن مسجلاً الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة (3-0).

وقال زيدان: "أداؤه كان رائعاً، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة".

وتابع: "نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلّقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس الكرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية".

وافتتح بنزيما التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من إصابة ماركو أسنسيو بعد لحظات من دخوله ومن أول لمسة للكرة إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.

وأضاف زيدان عن اللاعب الذي رفع رصيده إلى 21 هدفاً في 38 مباراة: "من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد لأجله".

وأردف قائلاً: "غالباً ما نرى كريم كأنه الرقم 9 في مدريد وعليه تسجيل الأهداف، لكنه لا يقوم بذلك فقط، لذا عندما يسجل، أنا سعيد لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلاً".

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