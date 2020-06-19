تعرف على آخر تطورات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة والتي يشارك فيها الزمالك

أقيم اليوم اجتماع بين مسئولي الاتحاد الافريقي فيبا ومسئولي رابطة المحترفين الأمريكية NBA Africa للحديث عن مستقبل بطولة إفريقيا للأندية BAL والتي يشارك فيها نادي الزمالك حامل لقب الدوري.

وانطلق الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة وشارك في الاجتماع المهندس محمد عبد المطلب ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة السلة وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وطارق السعيد إداري نادي الزمالك ممثلان عن ناديهما.

ورحب الحضور بإمكانية اقامة المسابقة في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي مع احتمالية إجراء بعض التغييرات في نظام المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.