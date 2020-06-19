تعرف على آخر تطورات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة والتي يشارك فيها الزمالك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أقيم اليوم اجتماع بين مسئولي الاتحاد الافريقي فيبا ومسئولي رابطة المحترفين الأمريكية NBA Africa للحديث عن مستقبل بطولة إفريقيا للأندية BAL والتي يشارك فيها نادي الزمالك حامل لقب الدوري.

 

وانطلق الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة وشارك في الاجتماع المهندس محمد عبد المطلب ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة السلة وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وطارق السعيد إداري نادي الزمالك ممثلان عن ناديهما.

 

ورحب الحضور بإمكانية اقامة المسابقة في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي مع احتمالية إجراء بعض التغييرات في نظام المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد

منذ 33 دقيقة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

09:06 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

11:58 ص

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

11:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟