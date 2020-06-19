محادثات مشتركة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران

ستحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، استراتيجياتها بشأن إيران للأشهر المقبلة وسط محادثات مضطربة في الأمم المتحدة وانتهاكات طهران المستمرة للاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.





وقالت الوزارة، في بيان، إن وزراء خارجية الدول الثلاث الذين يجتمعون في برلين سيناقشون أيضًا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مبعوثوهم طهران هذا الأسبوع إلى التعاون بشكل كامل وفوري مع مفتشي الأمم المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تسعى إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.





وقال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بإيران، الثلاثاء، إن بلاده ترى أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى.





وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد".





ومطلع الشهر الجاري، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر.





وتؤكد واشنطن، أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإرهابية.



