مرتضى منصور: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد

صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بأن ناديه مثل و برشلونة وريال مدريد، مشيرا إلى أنه يحاول استرداد حق ناديه الضائع منذ فترة طويلة.





وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك قال مرتضى منصور : " أنا أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".





وتابع منصور : كان الزمالك في عهد مرتضى منصور فتح قضية نادي القرن الإفريقي الحاصل عليها النادي الأهلي، ووضع لافتة على بوابة النادي مكتوب عليها: الزمالك نادي القرن الحقيقي".





يذكر أن أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن إمكانية عودة الدوري العام بداية من يوم 25 يوليو المقبل، تطبيقا لقرار التعايش مع فيروس كورونا المستجد