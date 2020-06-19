مرتضى منصور: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:50 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بأن ناديه مثل و برشلونة وريال مدريد، مشيرا إلى أنه يحاول استرداد حق ناديه الضائع منذ فترة طويلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك قال مرتضى منصور : " أنا أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".

وتابع منصور : كان الزمالك في عهد مرتضى منصور فتح قضية نادي القرن الإفريقي الحاصل عليها النادي الأهلي، ووضع لافتة على بوابة النادي مكتوب عليها: الزمالك نادي القرن الحقيقي".

يذكر أن أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن إمكانية عودة الدوري العام بداية من يوم 25 يوليو المقبل، تطبيقا لقرار التعايش مع فيروس كورونا المستجد

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