شرطة باريس تحظر ثلاث احتجاجات مقررة الغد

أعلنت شرطة باريس أنها حظرت ثلاث احتجاجات مقررة يوم غدٍ السبت بسبب مخاوف من الفوضى العامة وجائحة فيروس كورونا المستجد. وفقًا لتطبيق القانون، تم اتخاذ القرار أيضًا بالنظر في حالات تفشي عنف العصابات الأخيرة في ديجون ونيس.





تعرضت العاصمة الفرنسية لسلسلة من المظاهرات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك أحداث حياة السود مهمة واحتجاجات من قبل العاملين في المجال الطبي، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبحسب التقارير، احتج الطاقم الطبي على ركود الأجور، وشجبوا أيضًا نقص المعدات في المستشفيات وسط الوباء.





وفي الوقت نفسه، احتج الآلاف على وحشية الشرطة ودعمًا لأحداث جماهيرية في الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز شرطة مينيابوليس.





وكشف مقطع فيديو يظهر اعتقاله أن الضابط ديريك تشوفين راكع على عنق فلويد لأكثر من ثماني دقائق بينما توسل الرجل إليه للتوقف، قائلاً، إنه لا يستطيع التنفس.



