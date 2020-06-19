الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

يستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد فترة غياب دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى العالم خلال الفترة الماضية .





ويسعى الريدز للتتويج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب دام لثلاثون عام وينقصهم فقط الفوز بمباراتان أى تحقيق 6 نقاط للتتويج رسميًا .





وكان محمد صلاح نجم مصر وليفربول قد تعرض لإصابة فى مران الريدز إستعدادا لعودة الدوري وغاب على آثرها عن مباراة بلاكبيرن الودية .





وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن محمد صلاح من المرجح أن يغيب عن مواجهة إيفرتون بسبب الإصابة .





ولم يكشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول عن موقف صلاح حتي الأن .