"بوتين" يعرض للصحفيين الروس "غرفته السرية" في الكرملين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين من قناة روسيا الأولى ما وصفه أحد مراسليها بـ"الغرفة السرية" للرئيس.

بعد أن عرض على الصحفيين مكتبه، قال لهم "بوتين" بعد ذلك: "هناك غرفة طعام وغرفة استرخاء" خلف باب المكتب، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكنني أحذركم، لم أقم بأي استعدادات هناك مسبقًا، لذا فهناك جو عمل في الغرف. من المحتمل أنكم أول صحفيين تزوروها".

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت لقطات روسيا 1 مكتب الرئيس في المكتب، حيث شوهدت الحرف اليدوية والرسومات للأطفال، التي تم تقديمها إليه خلال رحلات العمل المختلفة،
كانت هناك أيضًا صورة للقيصر الروسي بيتر على حائط المكتب.

عند إطلاع الصحفيين على "غرفته السرية"، أشار "بوتين" إلى أنه يتصل أحيانًا بأحفاده عندما يكون في مكتبه بالكرملين. عندما سُئل عن "الجو" هناك، وقال الرئيس الروسي، إنه "لا يفكر حتى في ذلك".

يُعد فيديو "الغرفة السرية" جزءًا من الفيلم الوثائقي "روسيا، الكرملين، بوتين" لروسيا 1 والمقرر عرضه على القناة التلفزيونية الروسية يوم الأحد.

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