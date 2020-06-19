بشعر كيرلي.. بشرى تشعل السوشيال ميديا





شاركت الفنانة بشرى، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بشعر كيرلي، وعلقت بشرى، على الصورة قائله: "سيلفي".وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ماشاءالله قمر" واضاف آخر "الملكة الجميلة".يذكر أن آخر أعمال بشرى، مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشوقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة القديرة سميرة سعيد وعمرو عابد ومؤمن نور.