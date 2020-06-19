2021.. كلمة السر في الوصول للقاح كورونا

أصبحت 2021 بمثابة العام المرتبط بالحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن ربط العلماء والدول إمكانية الوصول لعلاج للوباء الذي سيطر على دول العالم في هذا العام.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.





وفي مصر، قامت وزارة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.





تقدير متفائل.. اللقاح يظهر في منتصف 2021





الدكتور أشرف الفقى، الباحث السابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، أكد أن لقاح كورونا قد يصل إلى المواطنين في منتصف عام 2021، معتبرا أن هذا التوقع تقدير متفائل جدا، مع الوضع فى الاعتبار أن سيناريو الفشل يبقى احتمالا قائما، كما حدث مع سارس والإيدز.





توقع جديد.. يونيو 2021





شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، أكدت أن اللقاح التي تعمل على تصينعه يمكن أن يتم تحقيقه على أرض الواقع في غضون "أبريل -مايو- يونيو من العام المقبل"، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة، بول هدسون.





سيكون جاهزا في النصف الأول من 2021





وفي نفس السياق، قالت شركة يابانية إن لقاح فيروس كورونا الذي تعمل على انتاجه من المتوقع أن يكون جاهز في النصف الأول من عام 2021، حيث كشف مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية AnGes Inc عن أنه يتوقع أن يكون لقاح كورونا جاهزًا في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2021 إذا تمكنت من التغلب على سلسلة التوريد وعوائق الإنتاج.





وفي وقت سابق، كشفت خرجت وثيقة مسربة بوزارة الدفاع الأمريكية، عن موعد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك احتمال حقيقي بألا يتوفر لقاح لكورونا حتى صيف 2021 على أقل تقدير.



