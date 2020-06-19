2021.. كلمة السر في الوصول للقاح كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:16 ص
لقاح
لقاح
أحمد القاسم
أصبحت 2021 بمثابة العام المرتبط بالحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن ربط العلماء والدول إمكانية الوصول لعلاج للوباء الذي سيطر على دول العالم في هذا العام.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وفي مصر، قامت وزارة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

تقدير متفائل.. اللقاح يظهر في منتصف 2021

الدكتور أشرف الفقى، الباحث السابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، أكد أن لقاح كورونا قد يصل إلى المواطنين في منتصف عام 2021، معتبرا أن هذا التوقع تقدير متفائل جدا، مع الوضع فى الاعتبار أن سيناريو الفشل يبقى احتمالا قائما، كما حدث مع سارس والإيدز.

توقع جديد.. يونيو 2021 

شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، أكدت أن اللقاح التي تعمل على تصينعه يمكن أن يتم تحقيقه على أرض الواقع في غضون "أبريل -مايو- يونيو من العام المقبل"، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة، بول هدسون.

سيكون جاهزا في النصف الأول من 2021

وفي نفس السياق، قالت شركة يابانية إن لقاح فيروس كورونا الذي تعمل على انتاجه من المتوقع أن يكون جاهز في النصف الأول من عام 2021، حيث كشف مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية AnGes Inc عن أنه يتوقع أن يكون لقاح كورونا جاهزًا في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2021 إذا تمكنت من التغلب على سلسلة التوريد وعوائق الإنتاج.

وفي وقت سابق، كشفت خرجت وثيقة مسربة بوزارة الدفاع الأمريكية، عن موعد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك احتمال حقيقي بألا يتوفر لقاح لكورونا حتى صيف 2021 على أقل تقدير.

خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88 

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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