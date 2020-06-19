أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة قامت أجهزة المدن الجديدة بتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عمل لجان امتحانات بها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلبة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

صرح المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم  لشن حملات تطهير  وتعقيم تحت إشراف إدارة شئون البيئة بالجهاز، حيث استهدفت الحملات المدارس التى من المقرر إجراء إمتحانات الثانوية العامه بها للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر المهندس مصطفى فهمى، أن  أعمال التعقيم والتطهير تم تنفيذها بعدد  (5) مدارس وإجمالي لجان فرعية بعدد 110 لجان،  وشمل  التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل الطبي.

وشدد المهندس مصطفى فهمي على  إستمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصاً على سلامه الطلاب والمدرسين، والعاملين.

وفى سياق متصل، أضاف  المهندس اشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم استهدفت المدارس التى من المقرر إجراء إمتحانات الثانوية العامة بها، فى ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملات بمعرفة إدارتي البيئة والتنمية وشركات خدمات النظافة، وبالتعاون مع مجلس امناء المدينة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
 
وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى استمرار الحملات طوال فترة الإمتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب والمراقبين والعاملين بمنظومة الامتحانات.

أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)
أجهزة المدن الجديدة تستعد لموسم امتحانات الثانوية العامة (صور)

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