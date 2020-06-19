قبل موقعة برشلونة وإشبيلية.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مواجهة برشلونة وإشبيلية اليوم الجمعة، في الجولة الـ30 لليجا.

ومازال يحتفظ فريق برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الأول برصيد 64 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 62 نقطة.

وقد جاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم علي النحو التالى:-

1- برشلونة 64 نقطة.

2- ريال مدريد 62 نقطة.

3- إشبيلية 51 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 49 نقطة.

5- خيتافي 47 نقطة.

6- ريال سوسيداد 47 نقطة.

7- فياريال 44 نقطة.

8- فالنسيا 43 نقطة.

9- غرناطة 42 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو 39 نقطة.

11- ليفانتي 35 نقطة.

12- ديبورتيفو ألافيس 35. نقطة

13- أوساسونا 35 نقطة.

14- ريال بيتيس 34 نقطة.

15- بلد الوليد 33 نقطة.

16- إيبار 28 نقطة.

17- سيلتا فيجو 27 نقطة.

18- ريال مايوركا 25 نقطة.

19- إسبانيول 24 نقطة.

20- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة.

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