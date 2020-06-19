الموعد الجديد لعودة الدوري المصري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم متمسكون باستكمال بطولة الدوري في الفترة المقبلة.


وقام مسئولو اللجنة الخماسية برفض طلبات بعض الأندية بشكل نهائي بخصوص إلغاء بطولة الدوري وبداية موسم جديد لأنه تم اتخاذ قرار بالاستئناف وأنه لا رجعة فيه.


ومن المرجح أن تعود بطولة الدوري المصري مرة أخرى في السابع أو الثامن من أغسطس المقبل وذلك بدلاً من الموعد المقترح والمبدئي السابق في 25 يوليو المقبل والذي يتعارض مع فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.


وطالبت اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم مسئولي الأندية أثناء الاجتماع بهم في اليومين الماضيين ضرورة التعاون حول عودة بطولة الدوري لأنه قرار دولة من أجل تجنب الخسائر المالية الكبيرة إذا تم إلغاء البطولة.


ومن المتوقع أن تعود الأندية إلى التدريبات بداية من يوم السبت المقبل وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة هذا الأسبوع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عودة الدوري المصري كورة الفجر الدوري أخبار الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخر تطورات حالة نجم مانشستر سيتي الصحية

منذ ساعة و نصف

الموعد الجديد لعودة الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الموعد النهائي لعودة أجانب الزمالك

خبر سار بشأن الدوري المصري

الكاف يخاطب الخماسية لحسم مصير الدوري المصري

تطورات عودة الدوري المصري (قرارات جديدة متوقعة)

بعد اشتباه إصابته بالكورونا.. أشرف صبحي يطمئن على محمود سعد

الجبلاية يدرس استئناف كأس مصر في هذا الموعد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

09:06 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

09:40 ص

بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟