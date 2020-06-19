الموعد الجديد لعودة الدوري المصري

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم متمسكون باستكمال بطولة الدوري في الفترة المقبلة.





وقام مسئولو اللجنة الخماسية برفض طلبات بعض الأندية بشكل نهائي بخصوص إلغاء بطولة الدوري وبداية موسم جديد لأنه تم اتخاذ قرار بالاستئناف وأنه لا رجعة فيه.





ومن المرجح أن تعود بطولة الدوري المصري مرة أخرى في السابع أو الثامن من أغسطس المقبل وذلك بدلاً من الموعد المقترح والمبدئي السابق في 25 يوليو المقبل والذي يتعارض مع فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.





وطالبت اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم مسئولي الأندية أثناء الاجتماع بهم في اليومين الماضيين ضرورة التعاون حول عودة بطولة الدوري لأنه قرار دولة من أجل تجنب الخسائر المالية الكبيرة إذا تم إلغاء البطولة.





ومن المتوقع أن تعود الأندية إلى التدريبات بداية من يوم السبت المقبل وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة هذا الأسبوع.