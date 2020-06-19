مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في نيوزيلندا خلال توقف حركة المرور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قُتل ضابط شرطة وأُصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليهم أثناء توقف حركة المرور الروتيني في نيوزيلندا، حسبما قال مفوض الشرطة في البلاد، بينما كان المسؤولون يلاحقون المشتبه فيه على وجه السرعة.

وقال مفوض الشرطة، أندرو كوستر، في مؤتمر صحفي في ويلينجتون: "في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الوظيفة ستكون خارجة عن المألوف". ولم يذكر تفاصيل عن سبب إيقاف السيارة من قبل الضباط، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية بالقرب من مكان الحادث في أوكلاند حيث بحثت الشرطة عن مطلق النار، الذي أُصيب أيضًا بأحد أفراد الجمهور عند الفرار بالسيارة.

كان الضابطان غير مسلحين، وهو إجراء معتاد في نيوزيلندا، حيث لا يحمل سوى الشرطة المتخصصة مثل تلك الموجودة في المطارات أو في فرق الاستجابة التكتيكية البنادق بشكل روتيني.

كان الضابط المصاب بجروح مميتة هو الأول في نيوزيلندا، حيث لا تزال جرائم الأسلحة نادرة نسبيًا، يُقتل في أداء واجبه خلال عقد على الأقل.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن الوفاة كانت مدمرة.

وأضافت "أرديرن"، في بيان: "أن فقدان ضابط شرطة يعني فقدان شخص يعمل لصالحنا جميعًا، ولكن أيضًا فقدان أحد أفراد الأسرة، شخص محبوب وصديق".

وشددت نيوزيلندا قوانين الأسلحة مرتين منذ أن قتل مسلح 51 مصليًا مسلمًا في كرايستشيرش العام الماضي في أسوأ إطلاق نار جماعي في وقت السلم في البلاد.

مرر المشرعون في البلاد يوم الخميس تشريعًا لإنشاء سجل جديد للأسلحة النارية سيطلب من حاملي التراخيص تحديثه عند شراء الأسلحة أو بيعها.

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