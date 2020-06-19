منير مكرم يعلن وفاة الفنان بركات زكي: "الدوام لله"
الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:11 ص
قام الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بالإعلان عن وفاة الفنان بركات زكي.
وقال منير مكرم: "اتوفى من كان يوم وتم دفنه وأهله لسه مبلغين النقابة، وأرسلنا رسالة للزملاء في النقابة وبنتصل بأهله عشان مستحقاته"، لافتًا أن في كثير من الأحيان يقوم الأهل بإنهاء كافة الإجراءات والدفن، وبعدها يقومون بإبلاغ النقابة.
وتابع منير مكرم: "أعضاء النقابة كتير جدا فيه منهم ميعرفش الراحل، لكن أنا أعرفه لأنني زاملته في المسرح الكوميدي، عشان كده أنا منزل صورته".
ومن بين الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل بركات زكي: مسلسلات "الوديعة والذئاب"، "أبو ضحكة جنان"، "مكتوب على الجبين"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "فارس الرومانسية"، "قمر"، "أسمهان"، و"سوق الخضار".
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