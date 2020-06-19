منير مكرم يعلن وفاة الفنان بركات زكي: "الدوام لله"

قام الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بالإعلان عن وفاة الفنان بركات زكي.





وقال منير مكرم: "اتوفى من كان يوم وتم دفنه وأهله لسه مبلغين النقابة، وأرسلنا رسالة للزملاء في النقابة وبنتصل بأهله عشان مستحقاته"، لافتًا أن في كثير من الأحيان يقوم الأهل بإنهاء كافة الإجراءات والدفن، وبعدها يقومون بإبلاغ النقابة.





وتابع منير مكرم: "أعضاء النقابة كتير جدا فيه منهم ميعرفش الراحل، لكن أنا أعرفه لأنني زاملته في المسرح الكوميدي، عشان كده أنا منزل صورته".



