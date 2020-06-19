"جنوب الوادي" تفتح المدن الجامعية استعداد لامتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب: إنه سيتم التسكين بالمدن الجامعية لجميع الطلاب المقيمين بها قبل 1532020، كما يمكن للطلاب غير المقيمين بها قبل هذا التاريخ، التقدم للتسكين مع منح الأولوية للطلاب من خارج محافظة قنا، حيث يتضمن التسكين صرف الوجبات اليومية لطلاب المدن الجامعية، كما يمكن للطلاب المقيمين خارج المدن الجامعية من الاستفادة بوجبة يومية في حالة رغبتهم.







وأعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات التي تبدأ يوم 472020، مشيرًا الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب الجامعة.



