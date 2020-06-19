خبراء: إصلاحات الصحة العامة في الصين قد لا تمنع الفيروس التالي

كشف بعض الخبراء داخل الصين وخارجها، إن خطط البلاد الأخيرة لإصلاح نظام مكافحة الأمراض لديها قد لا تحسن قدرتها على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في المستقبل.





إن الإصلاحات، التي تم الإعلان عنها في أواخر مايو، لا تصلح جميع العيوب التي كشف عنها الفيروس ولا تعالج قضايا السرية والرقابة التي يعتقد العديد من الخبراء، أنها تحولت إلى تفشي معزول في مدينة ووهان بوسط الصين إلى جائحة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال يانج جونج هوان، النائب السابق لرئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بكين: "إن أكبر مشكلة في الصين هي أن الحكومات المحلية تخشى أن تؤثر الأوبئة على الاستقرار الاجتماعي. لذا لا يريدون أن يتحدث الصحفيون ولا يريدون أن يتحدث الناس مثل لي وين ليانج".





تم توبيخ "لي"، وهو طبيب في ووهان، من قبل الشرطة "لنشر الشائعات" عندما حاول تنبيه ناقوس الخطر حول المرض، الذي توفي في وقت لاحق.





وقال يانتشونج هوانج، خبير الصحة العامة في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي: "من الواضح جدًا من تفشي مرض الإلتهاب الرئوي الحاد (السارس) وتفشي فيروس كورونا المستجد أن العوامل السياسية والمؤسسية قد عقدت وتعرضت قدرة الحكومة بأكملها على التعامل مع تفشي المرض".





انتظرت السلطات الصينية 16 يومًا لإغلاق ووهان بعد اكتشاف الفيروس لأول مرة هناك في أوائل يناير. واعترف وزير الصحة، ما شياو ويي، هذا الشهر، بأن النضال من أجل كبح الفيروس "كشف بعض المشاكل وأوجه القصور" دون ذكر تفاصيل.





لمعالجة العيوب، قالت بكين، إنها ستمنح المئات من مراكز السيطرة على الأمراض - التي تنسق الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد - مزيدًا من القوة للكشف عن التفشي الجديد والاستجابة لها بسرعة، وستمنحهم وصولًا أفضل إلى المستشفيات والعيادات.





وقد قوبلت الإصلاحات، التي لا تزال حتى الآن مسودة مبادئ توجيهية بدون تفاصيل عن الجداول الزمنية أو التمويل، بالتشكيك في الخارج.



