النقل: برج جزيرة شندويل بخط "أسيوط-نجع حمادي" دخل الخدمة

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في الخدمة وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التحديث والتطوير الخاصة بالبرج وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث ورفع كفاءة نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادي والذي يبلغ طوله 180 كم.





وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة: إنه يجري حاليا تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية ليكون بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و68 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 40.5% حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 14 برجا على التوازي بمراحل متفاوته ويعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو أول برج رئيسي يتم دخوله الخدمة.





ولفت إلى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم في 27 سيمافور ضوئي ومزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 19 موتور تحويلة.





وأشار إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط نجع حمادي يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتابع أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.





ونوه بأن خطة وزارة النقل تهدف الي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل إلى نحو 1900 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.7 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.



