النقل: برج جزيرة شندويل بخط "أسيوط-نجع حمادي" دخل الخدمة
الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:45 ص
كرستينا عياد
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج في الخدمة وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التحديث والتطوير الخاصة بالبرج وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث ورفع كفاءة نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادي والذي يبلغ طوله 180 كم.
وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة: إنه يجري حاليا تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية ليكون بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و68 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 40.5% حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 14 برجا على التوازي بمراحل متفاوته ويعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو أول برج رئيسي يتم دخوله الخدمة.
ولفت إلى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم في 27 سيمافور ضوئي ومزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 19 موتور تحويلة.
وأشار إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط نجع حمادي يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وتابع أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
ونوه بأن خطة وزارة النقل تهدف الي تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل إلى نحو 1900 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.7 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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