مصادر: أستراليا تعتبر الصين المشتبه الرئيسي في الهجمات الإلكترونية مؤخرا

تنظر السلطات في أستراليا إلى الصين على أنها المشتبه الرئيسي في سلسلة من الهجمات الإلكترونية بوتيرة متزايدة في الأشهر الأخيرة، حسبما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.





وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، إن أستراليا تعتقد أن الصين مسؤولة.





وقال مصدر بالحكومة الأسترالية لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام: "هناك درجة عالية من الثقة في أن الصين وراء الهجمات."





جاءت هذه التصريحات، بعد أن قال رئيس الوزراء الأسرتالي، سكوت موريسون، إن "فاعلًا معقدًا في الدولة" قضى أشهرًا يحاول اختراق جميع مستويات الحكومة والهيئات السياسية ومقدمي الخدمات الأساسية ومشغلي البنية التحتية الحيوية.





وقال "موريسون" للصحفيين في العاصمة كانبرا: "نحن نعلم أنها ممثل سيبراني متطور مقره الدولة بسبب حجم وطبيعة الاستهداف"، لكنه امتنع عن القول من تعتقد أستراليا أنه مسؤول.





ولم ترد سفارة الصين في كانبرا على الفور على طلبات للتعليق.





أبلغت المخابرات الأسترالية عن أوجه تشابه بين الهجمات الأخيرة والهجوم السيبراني على البرلمان والأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى في مارس 2019.





في العام الماضي، ذكرت وكالة "رويترز"، أن أستراليا خلصت بهدوء إلى أن الصين كانت مسؤولة عن هذا الهجوم السيبراني.





لكن أستراليا لم تحدد علناً مصدر ذلك الهجوم، ونفت الصين مسؤوليته.





وكما هو الحال مع هجوم العام الماضي، قالت وكالة الاستخبارات السيبرانية الأسترالية، اليوم الجمعة، إن تحقيقاتها لم تعثر على أي دليل على أن الجاني سعى إلى "التخريب أو التدمير" مرة واحدة داخل الشبكة المضيفة.





وقال "موريسون"، إنه تحدث عن القضية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس، بينما تلقى حلفاء آخرون إحاطات.





وقالت وزيرة الدفاع، ليندا رينولدز، إن النصيحة لم تظهر أي انتهاكات شخصية واسعة النطاق للبيانات الناتجة عن الهجوم، ولكنها حثت المستخدمين على تحديث خوادم الويب أو البريد الإلكتروني بالكامل بأحدث البرامج واستخدام المصادقة متعددة العوامل.



