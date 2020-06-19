واشنطن تعزي الهند بشأن مقتل جنود في اشتباك مع الصين

قدمت الولايات المتحدة تعازيها إلى الهند، اليوم الجمعة، فى مقتل 20 جنديًا هنديًا فى قتال شرس مع القوات الصينية خلال اشتباك على العملاقين الآسيويين المتنازع عليهما على الحدود الجبلية فى وقت سابق من هذا الأسبوع.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في رسالة نشرها على "تويتر": "نقدم خالص تعازينا لشعب الهند في الأرواح التي فقدها نتيجة المواجهة الأخيرة مع الصين"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "بومبيو": "سوف نتذكر أسر الجنود وأحبائهم والمجتمعات وهم يحزنون."





لا تزال التوترات شديدة، على الرغم من اتفاق الحكومتين على أنها ستسعيان إلى تصعيد المواجهة في جبال الهيمالايا الغربية، بعد اشتباك دموي بين البلدين المسلحين نوويا منذ أكثر من خمسة عقود.





منذ الاشتباك، عقد المسؤولون العسكريون محادثات ولكن لا توجد أي إشارة إلى حدوث اختراق.





وقال مصدر بالحكومة الهندية على علم بالوضع البري "الوضع كما هو، لا يوجد فك ارتباط، ولكن لا يوجد مزيد من تعزيز القوات".





وبعد يوم من جنازات بعض الجنود، تصاعد المزاج العام في الهند، مع تزايد الدعوات للانتقام ومقاطعة البضائع الصينية.





يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو في حالة صدمة من بلاده بسبب خسائر في أرواح جنودها، أحد أصعب تحديات السياسة الخارجية منذ توليه السلطة في عام 2014.





بعد أن سعى بنشاط إلى مزيد من المشاركة الاقتصادية مع الصين، يضطر "مودي" إلى مراجعة حالة هذه العلاقات، في الوقت الذي تدهورت فيه أيضًا علاقات الولايات المتحدة مع بكين.