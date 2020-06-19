المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

قال محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا: إنهم تعرضوا لمضايقات كثيرة من الجماعات المسلحة في ليبيا، كاشفا عن أنهم تعرضوا للتعذيب على مدار 6 ساعات، وتم تهديدهم بالسلاح.





وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا، وقالولنا أنتم جايين تحاربونا مع السيسي وحفتر، وهندخل مصر بعد أسبوعين، وهنكتب على الأهرامات مصراتة وأردوغان".





وفي سياق متصل، أعرب أحد المصريين العائدين من ليبيا، عن تقديره ما فعلته الإدارة المصرية معهم، قائلا: "بنشكرهم".





وفي سياق متصل أعرب المصريين العائدين من ليبيا، عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى أرض الوطن.





وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا بعد العودة: "كنا وسط عصابات وكانت ثقتنا كبيرة في إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتركنا، وشكرًا للرئيس والمخابرات المصرية".





وأضاف أحد المصريين المحتجزين في ليييا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"





وقال آخر: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة "أخرى.





وردد الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا، هتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



