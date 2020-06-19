المليشيات المسلحة للمصريين المحتجزين بليبيا قبل عودتهم: هندخل مصر بعد أسبوعين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:40 ص
العائدون
العائدون
هدى عبدالرازق
قال محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا: إنهم تعرضوا لمضايقات كثيرة من الجماعات المسلحة في ليبيا، كاشفا عن أنهم تعرضوا للتعذيب على مدار 6 ساعات، وتم تهديدهم بالسلاح.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا، وقالولنا أنتم جايين تحاربونا مع السيسي وحفتر، وهندخل مصر بعد أسبوعين، وهنكتب على الأهرامات مصراتة وأردوغان".

وفي سياق متصل، أعرب أحد المصريين العائدين من ليبيا، عن تقديره ما فعلته الإدارة المصرية معهم، قائلا: "بنشكرهم".

وفي سياق متصل أعرب المصريين العائدين من ليبيا، عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا بعد العودة: "كنا وسط عصابات وكانت ثقتنا كبيرة في إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتركنا، وشكرًا للرئيس والمخابرات المصرية".

وأضاف أحد المصريين المحتجزين في ليييا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"

وقال آخر: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة "أخرى.

وردد الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا، هتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88 

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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