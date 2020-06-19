استقالة وزير التوحيد في كوريا الجنوبية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وافق رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الجمعة، على استقالة، كيم يون تشول، الوزير المسؤول عن العلاقات مع كوريا الشمالية - وزير التوحيد -، وسط تصاعد التوترات مع بيونج يانج بشأن أنشطة المنشقين في الجنوب والدبلوماسية المتوقفة.

وعرض وزير التوحيد الكوري الجنوبي كيم يون تشول، الذي يشرف على التعامل مع كوريا الشمالية، يوم الأربعاء التنحي، جاعلاً نفسه مسؤولاً عن تدهور العلاقات، كما أوردت وكالة "رويترز".

بعد رؤية زيادة في التفاؤل بشأن تعامل حكومته مع تفشي فيروس كورونا المستجد، انخفض معدل التوافق على "مون" إلى 55 ٪، وهو أدنى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر، مدفوعًا بالمخاوف بشأن كوريا الشمالية، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب كوريا، اليوم الجمعة.

رفضت كوريا الشمالية دعوات سيول للمشاركة، حيث توقفت الجهود المبذولة لاستئناف المشاريع الاقتصادية بين الكوريتين بسبب العقوبات الدولية التي تهدف إلى كبح جماح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

كما تبنت بيونج يانج مسألة المنشقين في الجنوب الذين أرسلوا منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية.

مستشهدة بفشل كوريا الجنوبية في وقف الهاربين، فجرت كوريا الشمالية هذا الأسبوع مكتب الاتصال المشترك على جانبها من الحدود، وأعلنت نهاية الحوار مع كوريا الجنوبية وهددت بعمل عسكري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد، تشو هاي سيل، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مقيمًا يخطط لإرسال مئات الزجاجات المحشوة بالأرز والأدوية وأقنعة الوجه الطبية إلى كوريا الشمالية بإلقائها في البحر بالقرب من الحدود يوم الأحد طلب منه التخلي عن خطتها.

وحذرت من أن السلطات ستوقف المجموعة، وغيرها مثلها، من تنفيذ مثل هذه الخطط، وستسعى لفرض عقوبات على انتهاكات قانون يحكم التبادلات والتعاون بين الكوريتين.

بعد موجة من التصريحات الشائكة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يصدر المسؤولون الكوريون الشماليون انتقادات مباشرة لكوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة.

لكن وسائل الإعلام الحكومية حافظت على التدفق المستمر للتقارير حول الكوريين الشماليين "ينفجرون بغضب" في الجنوب.

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