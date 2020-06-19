الصين تتهم اثنين من الكنديين المحتجزين لديها بالتجسس

اتهم ممثلو ادعاء صينيون، اليوم الجمعة، اثنين من الكنديين المحتجزين لدى الصين بالتجسس في قضية أدت إلى إسفين دبلوماسي بين أوتاوا وبكين.





تمثل التهم الخطوة التالية في الإجراءات القضائية ضد الاثنين وتعني بدء محاكمة رسمية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





اتهم "سبافور" بالتجسس على الأسرار الوطنية وتقديم أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى كيانات خارج الصين، في حين اتهم "كوفريج" بالتجسس على الأسرار الوطنية والاستخبارات للكيانات خارج الصين، وفقًا للإشعارين اللذين نشرتهما النيابة على الإنترنت، اليوم الجمعة.





ووصفت كندا الاعتقالات بأنها "تعسفية". ولم تستجب السفارة الكندية في بكين على الفور لطلب للتعليق يوم الجمعة.





تم القبض على الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، في أواخر عام 2018 بتهم تتعلق بأمن الدولة، بعد وقت قصير من اعتقال السلطات الكندية المدير المالي لشركة هواوي للتكنولوجيا، مينج وانزهو، في فانكوفر بموجب أمر أمريكي.





دعت الصين، مرارًا، إلى إطلاق سراح "مينج"، وحذرت كندا من أنها قد تواجه عواقب لمساعدة الولايات المتحدة في قضية "مينج".





وقالت وزارة الخارجية في ديسمبر، إنها أنهت تحقيقًا في الكنديين، وتم تسليم القضية إلى النيابة. يتم التعامل مع قضية "كوفريج" من قبل المدعين العامين في بكين، وقضية "سبافور" في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مبعوث الصين إلى كندا، كونج بيو، إن الرجلين المحتجزين "بصحة جيدة"، لكن الزيارات القنصلية تم تعليقها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.





وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي العام الماضي، إن "كوفريج" متهم "بسرقة معلومات واستخبارات صينية حساسة والتجسس عليها". وأضافت، أن "سبافور" زود "كوفريج" بمعلومات استخبارية دون ذكر تفاصيل.





يعمل "كوفريج" مع مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية تركز على حل النزاعات. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مجموعة الأزمات الدولية للتعليق اليوم الجمعة.





سبق أن قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن الاتهامات الموجهة ضد "كوفريج" "غامضة ولا أساس لها من الصحة".





"سبافور"، 44 سنة، رجل أعمال له علاقات عميقة بكوريا الشمالية.





وبينما تؤكد الصين أن الاعتقالات ليست مرتبطة بـ"مينج"، ابنة مؤسس هواوي، قال دبلوماسيون وخبراء سابقون، إنهم يُستخدمون للضغط على كندا.



