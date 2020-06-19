الطالع الفلكي الجُمعَة 19/6/2020..جِنْسِيّة الجَوْزَاء!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 12 بَؤونَة قبطى ، 19 حُزَيْرَان رُومى ، 27 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -يعنى أجنبى ، أجنبى فِغُرفة التّحنيط ؟ جميل.(حسن عبد الحميد من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النجم المحبُوب أحمد مكّى فكل عام وهو بألف خير، إحتفالاً به هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أحمد مكى مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الفريق الكبير)،(رأس حديدية)،(إبن بارّ)،(سفينة فضاء)،(حديقة التفاح)،(ضوء أزرق)،(جيمى هندريكس/عازف جيتار مشهور)،(نيقولا تِسْلا/مهندس كهرباء)،

(قناة إستوديو)،(مُفكّر حُر)،(جدّتى الغالية).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: الخير الذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة،محبّة الناس كنز من الكنوز فلاتستخف بها.





برج العذراء : تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الميزان : ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج العقرب: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج القوس: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: عنادك قد يتسبب لك فى خسائر ، إستمع لرأى كبار السّن فى الأسرة ولا تتخذ أى قرار وأنت غاضب مُشوّش العقل أو تحت تأثير عاطفة مُرتفعة.





برج الدّلو: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الحوت: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.