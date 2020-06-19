حلا شيحة: اختلاف وجهات النظر هو سبب انفصالي عن زوجي وليس "الفن"

أكدت الفنانة حلا شيحة، صباح اليوم الجمعة الموافق 19/6/2020، إنها ابتعدت عن الفن لمدة 11 عامًا، وعند عودتها مرة أخرى في مسلسل "زلزال" كانت تشعر بالخوف والرعب، وعن علاقتها بطليقها قالت: " علاقتي بطليقى جيدة وقد أتفقنا أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست فى انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال".





وأضافت حلا شيحة، خلال لقائها في برنامج التاسعة، للإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى، أن سبب انفصالها عن زوجها هو اختلاف وجهات النظر ولم تكن رغبتى في العودة للفن هو سبب الانفصال ولكن شعرت بأننى لم أستطع أن أكمل حياتى بهذا الشكل، وفور عودتى قررت العودة للفن لأنه بداخلى منذ كنت طفلة، وقد تركته بكامل إرادتي فلم تكن الشهرة تسيطر على.





وعن الانتقادات التي تعرضت لها حلا شيحة بسبب خلع الحجاب قالت: أنا أرى أن كل شخص له مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة ؛ وأضافت لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما أدعى البعض.





وقالت حلا شيحة عن الصورة التي نشرتها واتهموها بالعنصرية بسببها: كانت صورة المربية الخاصة بنا وهى من كينيا وكنت احتفل بعيد ميلادها وشعرت بسعادتها بسبب احتفالى بها وكتبت بوست بذلك وفي نهايته كتبت أنه لا فرق بين الأبيض والأسود ولم أكن أقصد أي إهانة أو عنصرية، وأضافت لم أخض أى تجربة حب حاليا وكل تركيزى فى شغلى وأولادى وإذا أتى الحب أكيد سأكون سعيدة.

وفي نهاية الحلقة، وجهت حلا شيحة تحية لصناع مسلسل الاختيار لأن المسلسل أثبت أن الفن يستطيع أن يغير ما لا يغيره مؤتمرات وحلقات.