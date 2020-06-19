قوات الأمن الهندية تقتل ثمانية إرهابيين إثر اشتباكين في كشمير

قتلت قوات الأمن الهندية في كشمير ثمانية إرهابيين في معركتين منفصلتين في وادي كشمير.





وقالت شرطة جامو وكشمير، إن إرهابيين متحصنين داخل مسجد في منطقة ميج بامبور في أوانتيبورا بكشمير قُتلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقُتل إرهابي آخر، لم تحدد هويته، يوم الخميس عندما بدأ الاشتباك، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





حفاظًا على قدسية المسجد، قالت الشرطة، إنها لم تطلق أو تستخدم المتفجرات ولكن فقط الغاز المسيل للدموع لتحييد الإرهابيين.





في الاشتباك الثاني الذي انتهى في حي شوبيان، تم تحييد خمسة إرهابيين. وقال مسؤول بالشرطة، إن الاشتباك يمثل مجموعة عمليات مكافحة الإرهاب لفريق "كشمير" هذا العام.





قتلت قوات الأمن أكثر من 110 إرهابيين، بمن فيهم زعيم حزب المجاهدين رياز نايكو، منذ يناير 2020، بسبب تصاعد الأنشطة الإرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قُتل العديد من هؤلاء الأفراد خلال محاولات تسلل بالقرب من خط المراقبة.





وتكشف البيانات أن معظم الإرهابيين كانوا من السكان المحليين ، بينما كان حوالي 10 أجانب وبعضهم مجهولون.



