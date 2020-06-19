مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

كشف الدكتور عمرو عبدالباقي، طبيب القلب بمستشفى جامعة جونز هوبكنز، عن إمكانية نقل ورقة امتحان الثانوية العامة عدوى فيروس كورونا؛ لطلاب الثانوية العامة.





وقال خلال لقاء خاص عبر "زووم" من ميريلاند ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: إنه يمكن التغلب على فرص انتقال العدوى عبر الأسطح من خلال غسيل الأيدي أكثر من مرة، مضيفا: "غالبا نسبة الإصابة عبر ورقة الامتحان قليلة".





وشدد على ضرورة ارتداء الطلاب الكمامة، وغسل اليدين بماء وصابون بصورة مستمرة، منوها بأن المصاب بأي أعراض عليه ألا يتوجه للامتحان حتى لا يؤذي غيره، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان، بحيث لا يقل عن 2 متر.



