بيراميدز وعروض فرنسية يهددان صفقة الزمالك المنتظرة

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك يريد ضم الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري البورسعيدي في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وتلقى محمود وادي العديد من العروض الأخرى غير الزمالك في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف أبرزها من نادي بيراميدز وبعض أندية الدوري التونسي.

وقرر وادي أن يقوم بتأجيل رده على العروض المقدمة له في الفترة الماضية حتى يرى مصير بطولة الدوري المصري أولا.

ولكن رفض محمود وادي فكرة الرحيل عن صفوف نادي المصري البورسعيدي في نهاية الموسم الجاري بعد أن صدر قرار رسمي بإستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل طبيعي بداية من منتصف الشهر القادم.